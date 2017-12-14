Samsung запатентовал смартфон с двумя экранами

Сеул, 14 декабря. Южнокорейская компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами.

В Интернете опубликованы чертежи смартфона, у которого будет два экрана. Как оказалось, Samsung получила патент на гаджет с единым экраном, расположенным не только на лицевой стороне, но и переходящим на обратную сторону корпуса, пишет LetsGoDigital.

Как отмечают источники, при этом на опубликованных в Сети чертежах нет ни основной, ни фронтальной камеры.

Новый Samsung Galaxy получит «полтора» экрана pic.twitter.com/uLOD9Biacj — ITHype.ru (@ITHype_ru) December 14, 2017

Ранее южнокорейский концерн Samsung запатентовал новое изобретение — «умный» свитер, от которого можно будет заряжать гаджеты. Как пояснили специалисты, в одежду будет встроено специальное микрооборудование.