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Samsung запатентовал смартфон с двумя экранами
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    Samsung запатентовал смартфон с двумя экранами

    11:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  14 Декабря 2017
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    Samsung запатентовал смартфон с двумя экранами

    Сеул, 14 декабря. Южнокорейская компания Samsung запатентовала смартфон с двумя экранами.

    В Интернете опубликованы чертежи смартфона, у которого будет два экрана. Как оказалось, Samsung получила патент на гаджет с единым экраном, расположенным не только на лицевой стороне, но и переходящим на обратную сторону корпуса, пишет LetsGoDigital.

    Как отмечают источники, при этом на опубликованных в Сети чертежах нет ни основной, ни фронтальной камеры.

    Ранее южнокорейский концерн Samsung запатентовал новое изобретение — «умный» свитер, от которого можно будет заряжать гаджеты. Как пояснили специалисты, в одежду будет встроено специальное микрооборудование.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #samsung #смартфон #патент #экраны
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