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Пресс-конференция Путина будет особенной — Песков
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    Пресс-конференция Путина будет особенной — Песков

    11:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  14 Декабря 2017
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    Пресс-конференция Путина будет особенной — Песков

    Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что грядущая пресс-конференция Владимира Путина станет особенной и более значимой, чем встреча, прошедшая в 2012 году, когда проходили прошлые выборы главы государства.

    «Интерес огромный к пресс-конференции, и пресс-конференция особенная. Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

    Он также ожидает, что на пресс-конференции будет много вопросов, посвященных выборам президента в 2018 году и тонкостям электорального процесса в целом.

    Напомним, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут в Москве 14 декабря в 12.00 (по мск). Это будет 13-я по счету пресс-конференция нашего президента.

    Самой короткой по времени (1 час 35 минут) была первая пресс-конференция Путина, которая прошла в 2001 году. Самой длительной стала встреча с журналистами в 2008 году, тогда она длилась 4 часа 40 минут.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #песков #пресс-конференция #выборы-2018
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