Пресс-конференция Путина будет особенной — Песков

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что грядущая пресс-конференция Владимира Путина станет особенной и более значимой, чем встреча, прошедшая в 2012 году, когда проходили прошлые выборы главы государства.

«Интерес огромный к пресс-конференции, и пресс-конференция особенная. Она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также ожидает, что на пресс-конференции будет много вопросов, посвященных выборам президента в 2018 году и тонкостям электорального процесса в целом.

Напомним, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут в Москве 14 декабря в 12.00 (по мск). Это будет 13-я по счету пресс-конференция нашего президента.

Самой короткой по времени (1 час 35 минут) была первая пресс-конференция Путина, которая прошла в 2001 году. Самой длительной стала встреча с журналистами в 2008 году, тогда она длилась 4 часа 40 минут.