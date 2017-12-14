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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 1300 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 1300 боеприпасов

    11:03  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  14 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 1300 боеприпасов

    Донецк, 14 декабря. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по приграничным территориям Донецкой народной республики почти 1300 боеприпасов. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах территории ДНР — 1292 единицы», — заявил в интервью журналистам руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

    По его словам, от обстрелов со стороны украинских военных наиболее пострадало донецкое направление.

    Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки 40 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #всу #донбасс
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