Госдума ужесточила наказание за вербовку и финансирование террористов

Москва, 14 декабря. Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку и финансирование террористов вплоть до пожизненного. Кроме того, в УК РФ введено понятие «пропаганда терроризма».

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Законопроект ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность. В настоящее время за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. Новый закон ужесточает ответственность, увеличивая срок тюремного заключения от 8 лет до пожизненного.

Кроме того, законом вводится понятие «пропаганда терроризма», под которой понимается любая деятельность по «распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности». Пропаганда терроризма будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Если пропаганда велась через СМИ или Интернет, предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что осужденные за терроризм заслуживают смертной казни.