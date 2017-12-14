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Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Гитлера
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    Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Гитлера

    11:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:43  14 Декабря 2017
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    Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Адольфа Гитлера

    Одесса, 14 декабря. Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Адольфа Гитлера. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятович также призвал региональные власти выполнить решение суда, признавшего установку памятника Екатерине II незаконным, и снести монумент.

    В Киеве состоялась конференция «Монументальное наследие Российской империи в Украине: Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов не являются героями украинской истории», на которой обсуждался вопрос борьбы с коммунистическим и имперским наследием России. В ходе конференции доктор исторических наук Тарас Чухлиб предложил пересмотреть концепцию музея, посвященного Полтавской битве, выдвинув на первый план гетмана Мазепу и шведского короля Карл XII.

    На фоне происходящей фальсификации исторических фактов, в Одессе намерены снести памятник русской императрице Екатерине. Соответствующее обращение направлено к городским властям главой Института национальной памяти Владимиром Вятовичем со ссылкой на решение Приморского суда Одессы. 

    Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Адольфа Гитлера

    «Обратиться к Одесскому городскому совету с предложением выполнить судебные решения по поводу неправомерности установки памятника Екатерине II в Одессе», — говорится в документе. 

    Отметим, что монумент установили в 1900 году, а в 1941 Екатерининскую площадь переименовали в площадь Адольфа Гитлера. В 2014 году украинские радикалы попытались снести памятники Александру Пушкину и Екатерине, но им помешали горожане. Однако Екатерининской площади намерены вернуть имя Гитлера, попытки убрать русские памятники продолжатся. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #памятник #украина #одесса
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