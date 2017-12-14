Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Гитлера

Одесса, 14 декабря. Екатерининской площади в Одессе хотят вернуть имя Адольфа Гитлера. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятович также призвал региональные власти выполнить решение суда, признавшего установку памятника Екатерине II незаконным, и снести монумент.

В Киеве состоялась конференция «Монументальное наследие Российской империи в Украине: Петр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов не являются героями украинской истории», на которой обсуждался вопрос борьбы с коммунистическим и имперским наследием России. В ходе конференции доктор исторических наук Тарас Чухлиб предложил пересмотреть концепцию музея, посвященного Полтавской битве, выдвинув на первый план гетмана Мазепу и шведского короля Карл XII.

На фоне происходящей фальсификации исторических фактов, в Одессе намерены снести памятник русской императрице Екатерине. Соответствующее обращение направлено к городским властям главой Института национальной памяти Владимиром Вятовичем со ссылкой на решение Приморского суда Одессы.

«Обратиться к Одесскому городскому совету с предложением выполнить судебные решения по поводу неправомерности установки памятника Екатерине II в Одессе», — говорится в документе.

Отметим, что монумент установили в 1900 году, а в 1941 Екатерининскую площадь переименовали в площадь Адольфа Гитлера. В 2014 году украинские радикалы попытались снести памятники Александру Пушкину и Екатерине, но им помешали горожане. Однако Екатерининской площади намерены вернуть имя Гитлера, попытки убрать русские памятники продолжатся.