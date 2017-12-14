Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой кузбассовец изнасиловал четырехлетнего племянника
Россия
Больше половины россиян не хотят заменять людей роботами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Больше половины россиян не хотят заменять людей роботами

    11:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:00  14 Декабря 2017
    36

    Больше половины россиян не хотят заменять людей роботами

    Москва, 14 декабря. Более 60% россиян высказались против роботизации населения в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

    Отмечается, что только 27% трудящихся граждан нашей страны одобряют замену рабочих сил механизмами. Самыми ярыми противниками роботов оказались студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 34 лет (70%). Граждане старше 45 лет, напротив, склонны больше доверять машинам (55%).

    «Герои массовой культуры — от Электроника до Терминатора, от Оптимуса Прайма до Валли — сформировали мнение о роботах как о почти одушевленных существах, но в общем-то малополезных для человека и общества», — цитирует агентство РИА Новости главу департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова.

    В то же время только 7% россиян действительно задумываются о проблеме роботизации населения, а 18% вспоминали об этом пару раз. Более 70% опрошенных заявили, что подобные мысли никогда не приходят им в голову.

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россияне #роботы
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть