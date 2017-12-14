Больше половины россиян не хотят заменять людей роботами

Москва, 14 декабря. Более 60% россиян высказались против роботизации населения в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что только 27% трудящихся граждан нашей страны одобряют замену рабочих сил механизмами. Самыми ярыми противниками роботов оказались студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 34 лет (70%). Граждане старше 45 лет, напротив, склонны больше доверять машинам (55%).

«Герои массовой культуры — от Электроника до Терминатора, от Оптимуса Прайма до Валли — сформировали мнение о роботах как о почти одушевленных существах, но в общем-то малополезных для человека и общества», — цитирует агентство РИА Новости главу департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова.

В то же время только 7% россиян действительно задумываются о проблеме роботизации населения, а 18% вспоминали об этом пару раз. Более 70% опрошенных заявили, что подобные мысли никогда не приходят им в голову.