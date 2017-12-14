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Общество
Полицейские нашли нелегальных мигрантов в рыбном цеху в Балашихе
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    Полицейские нашли нелегальных мигрантов в рыбном цеху в Балашихе

    10:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  14 Декабря 2017
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    Полицейские нашли нелегальных мигрантов в рыбном цеху в Балашихе

    Балашиха, 14 декабря. В Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мигрантов, работавших на производстве рыбы без необходимых для пребывания на территории России документов. 

    По информации пресс-службы подмосковного отделения МВД России, цех, где производили рыбную продукцию, находится в Балашихе. Во время проведения рейда по производственным объектам полицейские обнаружили на территории цеха нелегальных иностранных рабочих. Они прибыли на заработки в Балашиху из ближнего зарубежья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».     

    Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около ста человек и составили восемнадцать административных протоколов. К ответственности привлечены четырнадцать мигрантов. Каждый из нарушивших российского законодательство заплатит по пять тысяч рублей, а также должен будет покинуть Россию.

    Автор: Федор Веснин
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    #мигранты #рыба #балашиха #нелегалы
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