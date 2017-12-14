Полицейские нашли нелегальных мигрантов в рыбном цеху в Балашихе

Балашиха, 14 декабря. В Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мигрантов, работавших на производстве рыбы без необходимых для пребывания на территории России документов.

По информации пресс-службы подмосковного отделения МВД России, цех, где производили рыбную продукцию, находится в Балашихе. Во время проведения рейда по производственным объектам полицейские обнаружили на территории цеха нелегальных иностранных рабочих. Они прибыли на заработки в Балашиху из ближнего зарубежья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около ста человек и составили восемнадцать административных протоколов. К ответственности привлечены четырнадцать мигрантов. Каждый из нарушивших российского законодательство заплатит по пять тысяч рублей, а также должен будет покинуть Россию.