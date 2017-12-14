Эксперт рассказал, как спасти Донбасс от диверсантов и снайперов

Москва, 14 декабря. Две беды Донбасса – снайперы и диверсанты, однако уменьшить их количество ввод миротворцев на территорию конфликта не поможет, считает российский писатель и военный историк Александр Широкорад.

Широкорад предложил свой вариант решения проблемы в рамках минских соглашений. По его мнению, сократить число снайперов и диверсантов получится, если установить по всей линии соприкосновения противопехотные мины.

«Две страшные беды Донбасса – снайперы и диверсанты – можно на порядок уменьшить, используя массированную постановку противопехотных мин по всей линии соприкосновения, датчиков движения различных типов, а также подтянув туда сотни 82-мм ротных минометов», — пишет он для «Независимого военного обозрения», подчеркивая, что ВСУ навязали Донбассу позиционную войну и ополченцы должны быть постоянно готовы к отражению массированного наступления Киева.

Такой метод Широкорад предложил, подчеркнув, что войска ООН станут украинскими союзниками, если войдут в Донбасс, и тогда ВСУ смогут наступать на ополченцев под прикрытием организации. Аналогичная ситуация, напомнил эксперт, произошла в 1950-е годы в Корее и в 1993 в Сербии.

Кроме военного, у России также есть экономический рычаг, считает Широкорад. С помощью него Москва может показать Киеву, что время играет против него. Сделать это можно, включив Донецкую и Луганскую народную республики в экономику РФ и превратив их в «районы опережающего развития», пишет он.

«Местные и российские предприятия в республиках должны получить множество льгот. Нужен большой комплекс мероприятий», — отмечает Широкорад.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.