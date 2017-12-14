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Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса
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    Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса

    10:53  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:53  14 Декабря 2017
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    Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса

    Москва, 14 декабря. Вашингтон вновь обвинил Россию в «нарушениях» на Донбассе, призвав «прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения». Новые обвинения со стороны Госдепа вызвали недоумение у российского сенатора Алексея Пушкова, который предположил, что в американском дипломатическом ведомстве просто «перенервничали» из-за отсутствия дипломатических достижений.

    В ходе вчерашнего выступления пресс-секретарь Госдепа умудрилась обвинить Россию даже в обстреле Донецкой фильтровальной станции — заявив при этом, что «поддерживаемые Россией силы должны отойти с позиций вокруг фильтровальной станции».

    Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса

    «Госдеп обвинил Россию (?!) в обстрелах гражданского населения Украины, — написал Пушков на своей странице Twitter. — Видно, перенервничали: Тиллерсон признал, что дипломатических достижений у Госдепа нет».

    Ранее «Газета.ru» неоднократно сообщало о том, что обстрелы Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой мирное население как в ДНР, так и на контролируемой Киевом части Донецкой области, так и не прекратились: когда обстреливать станцию перестали ВСУ, к обстрелам стали прибегать боевики украинских националистических вооруженных формирований.

    Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса

    Автор: Валентин Меликов
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    #пушков #нойерт
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