Видно, перенервничали: Пушков ответил Госдепу США на обвинения в обстрелах Донбасса

Москва, 14 декабря. Вашингтон вновь обвинил Россию в «нарушениях» на Донбассе, призвав «прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения». Новые обвинения со стороны Госдепа вызвали недоумение у российского сенатора Алексея Пушкова, который предположил, что в американском дипломатическом ведомстве просто «перенервничали» из-за отсутствия дипломатических достижений.

В ходе вчерашнего выступления пресс-секретарь Госдепа умудрилась обвинить Россию даже в обстреле Донецкой фильтровальной станции — заявив при этом, что «поддерживаемые Россией силы должны отойти с позиций вокруг фильтровальной станции».

«Госдеп обвинил Россию (?!) в обстрелах гражданского населения Украины, — написал Пушков на своей странице Twitter. — Видно, перенервничали: Тиллерсон признал, что дипломатических достижений у Госдепа нет».

Госдеп обвинил Россию (?!) в обстрелах гражд. населения Украины. Видно, перенервничали: Тиллерсон признал, что дипдостижений у Госдепа нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

Ранее «Газета.ru» неоднократно сообщало о том, что обстрелы Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой мирное население как в ДНР, так и на контролируемой Киевом части Донецкой области, так и не прекратились: когда обстреливать станцию перестали ВСУ, к обстрелам стали прибегать боевики украинских националистических вооруженных формирований.