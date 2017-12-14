Дейр-эз-Зор: ВВС коалиции США нанесли удар по эш-Шаркии, погибло 23 человека

Дейр-эз-Зор, 14 декабря. В результате авиационного удара международной коалиции погибли мирные жители провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Атака произошла в ночные часы четверга, сообщает источник.

В результате авианалета погибло не менее 23 человек, большинство из которых оказались женщинами и детьми. Местные власти ведут подсчет пострадавших. Многие получили серьезные травмы, число жертв атаки американских летчиков может возрасти.

По данным агентства «САНА» в 2017 году сотни мирных жителей в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли и получили серьезные ранения в результате авианалетов международной коалиции. Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием осудить подобные атаки и запретить США действовать на территории Сирии.