Вопиющая некомпетентность: в Совфеде резко ответили Хантсману, чей Крым

Разгорается скандал в связи с заявлением посла США в России Джона Хантсмана, который, отвечая на один из самых часто задаваемых ему вопросов, — «Чей Крым?» — сказал, что по международному праву полуостров якобы «принадлежит Украине». Послу резко ответили и простые пользователи, и известные российские политики, в том числе сенаторы Алексей Пушков, Франц Клинцевич и многие другие. Резкое возмущение заявление Хантсмана вызвало в самом Крыму, о жизни которого, по словам сенатора от Республики Крым, председателя Русской общины Крыма Сергея Цекова, в США, да и в Европе, видимо, имеют весьма смутное представление.

«Я считаю, что послы и политики, как американские, так и европейские, не очень хорошо знают историю Крыма, — отметил Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они не очень хорошо знают, что происходило в Крыму в 2013-2014 годах. Они по-прежнему заявляют, что Крым якобы «оккупирован», «аннексирован» Россией. Они, на мой взгляд, рассматривают Крым как некую территорию без людей, которые там проживают».

По словам сенатора, когда на Западе говорят, что Крым нужно чуть ли ни вернуть Украине, они просто забывают о населении полуострова, которое не мыслит себя вне России.

«Американцы и европейцы просто забывают про население Крыма, — подчеркнул Сергей Цеков. — Это демонстрирует вопиющую некомпетентность всех этих иностранных дипломатических структур как в отношении России в целом, так и в отношении Крыма в частности».

Сенатор также обратил внимание, что Запад, обвиняя Россию в якобы нарушении прав человека в Крыму на основании надуманных фактов, на самом деле сам активно нарушает права крымчан.

«Запад обращает внимание на надуманные факты, которые звучат из уст меджлисовцев («Меджлис1 крымскотатарского народа»1 признан в России экстремистской организацией и запрещен — прим.ред.), — отметил Сергей Цеков. — Тон, с которым американские и европейские политики говорят о Крыме, вызывает у крымчан резкий протест. И европейцы, и американцы абсолютно необъективны и к Крыму, и к его жителям. Запад не замечает, что сам творит просто вопиющее нарушение прав человека в Крыму — крымчане не могут свободно выехать в Европу на работу, на учебу, для лечения, потому что они не могут получить визы в России. Крымчан, фактически, посылают в украинские структуры. Все это следствие вопиющей некомпетентности в оценке Западом ситуации в Крыму. Действия западных политиков абсолютно дискриминационные по отношению к крымчанам, потому что, говоря о Крыме, они думают только о территории, но не о людях, которые там проживают».

По словам сенатора, послу Джону Хантсману нужно для начала хотя бы разок приехать в Крым, чтобы попытаться хоть что-то понять.

«Чтобы понять ситуацию в Крыму, для Хантсмана и других западных политиков правильнее было бы взять и приехать в Крым, пообщаться с руководством, с рядовыми крымчанами. Пообщаться на улице, побеседовать с представителями различных национальных, религиозных общин, и тогда у них возникло бы совершенно другое преставление. Только в этом случае есть шанс, что у них сложится объективная оценка происходящего. Хотя на самом деле многие на Западе знают или догадываются, что происходит в Крыму, но такова позиция официального руководства США и Евросоюза — они не хотят знать настоящей правды о Крыме», — резко ответил Сергей Цеков.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко отреагировал на заявление Джона Хантсмана по Крыму, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Twitter российского сенатора.

«Не послу США определять, чей Крым. США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения», — написал Пушков.

Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма окончательно закрыта и не подлежит какому-либо обсуждению.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. За это решение проголосовало более 90% жителей Крыма. Украина, Евросоюз, США, а также большинство других стран отказались признать свершившийся факт — воссоединение Крыма с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.