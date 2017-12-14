Сирия сегодня: ВКС РФ достигли цели, Китай приложит усилия для урегулирования конфликта

Сирия, 14 декабря. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации достигли своей цели. Российской министерство иностранных дел отреагировало на требования сирийской оппозиции по отставке президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада. Китай приложит усилия для урегулирования сирийского кризиса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Цели ВКС РФ

Операция ВКС РФ в САР во многом достигла поставленных целей, были созданы условия для выхода из кризиса на политическое урегулирование. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта операция, которая длилась несколько лет, она действительно во многом достигла своей цели, территория Сирии была освобождена от террористов, и созрели все условия для выхода на политическое урегулирование», — рассказал Песков.

Кроме того, добавил пресс-секретарь президента, Владимир Путин во многом лично руководил операцией российских ВКС в САР.

«Президент — верховный главнокомандующий, поэтому естественно, что когда осуществляется трансграничная операция, зарубежная операция ВКС, то верховный главнокомандующий во многом осуществляет руководство», — заключил Песков.

Китай поможет

Пекин будет и дальше продолжать прилагать усилия для скорейшего разрешения сирийского кризиса. Об этом сообщила в четверг, 14 декабря, заместитель директора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Цзян Янь.

«Как постоянный член Совбеза ООН Китай заинтересован в мире, стабильности и развитии Ближнего Востока. Готовы продолжать прилагать свои активные усилия к скорейшему урегулированию сирийского вопроса», — рассказала Цзян Янь.

Она отметила, что Россия сыграла крайне важную роль для урегулирования сирийского конфликта. Китай это очень ценит.

«Как Китай, так и Россия поддерживают позитивную роль астанинского процесса по Сирии для прекращения огня и насилия на всей территории Сирии. Мы также приветствуем межсирийские женевские переговоры под эгидой ООН», — добавила Цзян Янь.

Ответ оппозиции

Так называемая умеренная сирийская оппозиция на переговорах в Женеве продолжает настаивать на уходе президента САР Башара Асада, и это несмотря на заявление об отказе от предварительных условий. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

«Самые серьезные затруднения связаны с тем, что оппозиция, хотя и заявляет, что идет на переговоры без предварительных условий, продолжает обозначать в качестве своей приоритетной задачи уход законно избранного президента САР Башара Асада в ущерб комплексному политическому урегулированию. На какую реакцию в этом случае она рассчитывает со стороны правительственной делегации?» — заявил российский дипломат.

Гатилов отметил, что Россия не просто придерживается женевского переговорного процесса, но и постоянно находится в работе со сторонами конфликта: как с официальным Дамаском, так и с оппозицией, чтобы предметный диалог, несмотря на упрямую публичную риторику, завязался. Более того, это поможет достигнуть прогресса по ключевым вопросам.