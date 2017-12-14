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Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года
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    Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года

    10:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  14 Декабря 2017
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    Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года

    Нью-Йорк, 14 декабря. Американский сервис Google назвал десять самых популярных сериалов и фильмов 2017 года. Лидером рейтинга стала новая экранизация хоррора «Оно», снятая по одноименному роману Стивена Кинга.

    На второе место попала «Чудо-женщина», а на третье — диснеевский фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях.

    В список самых запрашиваемых фильмов также попали мюзикл «Ла-Ла Лэнд», новый фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», «Логан», а также «Лига Справедливости», отмечает Ura.Ru,

    Самым популярным сериалом стали «Очень странные дела», выходящие на потоковом сервисе Netflix. Конкуренцию им составила подростковая драма «13 причин почему», также выходящая на Netflix. В пятерку также попали «Игра престолов» и «Железный кулак» от Marvel, передает РИАМО.

    В Google также отметили популярность сериалов «Ривердэйл», «Американские боги» и «Охотники за разумом».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #google #сериалы
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