Google назвал самые популярные фильмы и сериалы 2017 года

Нью-Йорк, 14 декабря. Американский сервис Google назвал десять самых популярных сериалов и фильмов 2017 года. Лидером рейтинга стала новая экранизация хоррора «Оно», снятая по одноименному роману Стивена Кинга.

На второе место попала «Чудо-женщина», а на третье — диснеевский фильм «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях.

В список самых запрашиваемых фильмов также попали мюзикл «Ла-Ла Лэнд», новый фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», «Логан», а также «Лига Справедливости», отмечает Ura.Ru,

Самым популярным сериалом стали «Очень странные дела», выходящие на потоковом сервисе Netflix. Конкуренцию им составила подростковая драма «13 причин почему», также выходящая на Netflix. В пятерку также попали «Игра престолов» и «Железный кулак» от Marvel, передает РИАМО.

В Google также отметили популярность сериалов «Ривердэйл», «Американские боги» и «Охотники за разумом».