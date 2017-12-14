Совет министров Крыма высвобождает из-под ареста бывшее имущество Коломойского

Симферополь, 14 декабря. В Арбитражный суд Крыма поступил иск от Совета министров республики по высвобождению из-под ареста двух нежилых помещений, находящихся на Набережной имени 60-летия СССР в Симферополе.

Ранее данные здания принадлежали банкам украинского олигарха Игоря Коломойского. В 2015 году на эти здания был наложен арест судебными приставами по иску «Государственного экспортно-импортного Банка Украины» в связи с невыплатами гражданам банками Игоря Коломойского денег по вкладам.

Позднее имущество было национализировано республикой Крым.

По информации Федерального агентства новостей, на сегодняшний день в указанных зданиях должны располагаться мировые судьи, институт которых в этом году был создан в республике. Для того чтобы мировые судьи смогли занять свое здание был подан иск.

На данный момент в Крыму рассматривается несколько десятков дел уже по невыплатам вкладчикам — гражданам России, которые проживают в Крыму, от украинских государственных банков. Часть исков уже удовлетворена, правда, выплаты по судебным решениям идут медленно.