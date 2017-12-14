Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Китаец попытался вывезти из России 24 зуба доисторической акулы
Общество
Совет министров Крыма высвобождает из-под ареста бывшее имущество Коломойского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Совет министров Крыма высвобождает из-под ареста бывшее имущество Коломойского

    10:36  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:36  14 Декабря 2017
    87

    Совет министров Крыма высвобождает из-под ареста бывшее имущество Коломойского

    Симферополь, 14 декабря. В Арбитражный суд Крыма поступил иск от Совета министров республики по высвобождению из-под ареста двух нежилых помещений, находящихся на Набережной имени 60-летия СССР в Симферополе.

    Ранее данные здания принадлежали банкам украинского олигарха Игоря Коломойского. В 2015 году на эти здания был наложен арест судебными приставами по иску «Государственного экспортно-импортного Банка Украины» в связи с невыплатами гражданам банками Игоря Коломойского денег по вкладам.

    Позднее имущество было национализировано республикой Крым.

    Совет министров Крыма высвобождает из-под ареста бывшее имущество Коломойского

    По информации Федерального агентства новостей, на сегодняшний день в указанных зданиях должны располагаться мировые судьи, институт которых в этом году был создан в республике. Для того чтобы мировые судьи смогли занять свое здание был подан иск.

    На данный момент в Крыму рассматривается несколько десятков дел уже по невыплатам вкладчикам — гражданам России, которые проживают в Крыму, от украинских государственных банков. Часть исков уже удовлетворена, правда, выплаты по судебным решениям идут медленно.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым #коломойский
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть