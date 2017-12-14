Хмеймим защищен «Панцирями» и станциями РЭБ от атак дронов террористов

Москва, 14 декабря. Сенатор Виктор Бондарев сообщил, что комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» останутся в Хмеймиме надолго.

После сокращение группировки войск в Сирии Россия оставит на территории САР базы ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус». Эти объекты нуждаются в защите от боевиков, поэтому выводить из страны комплексы С-400 и «Панцирь» не является целесообразным, считает бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев. Сенатор подчеркнул, что данные комплексы «навели порядок» в сирийском небе и сбили большое количеств беспилотников.

Бондарев рассказал, что даже обычные бытовые беспилотники террористы превратили в оружие и приспособили их для совершения терактов и нападений на сирийскую армию, установив на БПЛА самодельные взрывные устройства. По этой причине российские военнослужащие развернули на базе ВКС РФ «Хмеймим» комплекс защиты от роботов, состоящий из систем обнаружения и уничтожения БПЛА. Это «Панцири-С1» и станции радиоэлектронной борьбы.