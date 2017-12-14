Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

Президент России Владимир Путин сегодня проведет ежегодную пресс-конференцию

Общение с журналистами начнется ровно в полдень. Для участия в пресс-конференции аккредитовано 1640 журналистов из федеральных и региональных СМИ России и зарубежья.

Уникальность нынешней ежегодной пресс-конференции заключается в том, что Владимир Путин впервые будет выступать на ней и как действующий лидер, и как претендент на высший руководящий пост страны в будущем.