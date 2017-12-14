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Происшествия
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Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

    Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет ежегодную пресс-конференцию. Корреспондент ФАН побывал на цитрусовой плантации в Сирии. Делегация Дамаска молча покинула офис де Мистуры в Женеве.
    10:46 14 Декабря 2017
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    Президент России Владимир Путин сегодня проведет ежегодную пресс-конференцию

    Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

    Общение с журналистами начнется ровно в полдень. Для участия в пресс-конференции аккредитовано 1640 журналистов из федеральных и региональных СМИ России и зарубежья.
    Уникальность нынешней ежегодной пресс-конференции заключается в том, что Владимир Путин впервые будет выступать на ней и как действующий лидер, и как претендент на высший руководящий пост страны в будущем.
     

    Специальный корреспондент ФАН побывал на цитрусовой плантации в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

    Из-за сложной ситуации в стране сирийские фермеры вынуждены снижать цену на свою продукцию и работать фактически себе в убыток. Для спасения фермеров правительство Сирии разработало ряд мер. Предусматривается открытие портового терминала в Латакии для экспорта цитрусовых на российский рынок. Обсуждается также вопрос о предоставлении сирийской продукции, экспортируемой в Россию, таможенных льгот.
     

    Сирийская делегация снова молча покинула офис де Мистуры в Женеве

    Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

    Как и накануне, делегация отказалась делать какие-либо заявления и комментировать ход консультаций. Ранее постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джафари заявлял, что сирийское правительство не будет вести диалог с оппозицией, если та продолжит настаивать на отставке легитимного президента Сирии Башара Асада.
    Сирийская делегация должна отбыть в Дамаск уже 15 декабря.
     

    Порошенко поблагодарил власти США и Канады за разрешение поставлять Киеву оружие

    Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

    Канада накануне внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. За день до этого президент США Дональд Трамп утвердил бюджет Пентагона, в котором предусмотрено $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения и техники.
    Россия неоднократно предостерегала США и Канаду от подобных действий, так как ведет к обострению конфликта в Донбассе.

     

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