Видеодайджест новостей, утро 14 декабря 2017 года

Президент России Владимир Путин сегодня проведет ежегодную пресс-конференцию
Общение с журналистами начнется
ровно в полдень. Для участия в пресс-конференции аккредитовано 1640 журналистов из федеральных и региональных СМИ России и зарубежья.
Уникальность нынешней ежегодной пресс-конференции заключается в том, что Владимир Путин впервые будет выступать на ней и как действующий лидер, и как претендент на высший руководящий пост страны в будущем.
Специальный корреспондент ФАН побывал на цитрусовой плантации в Сирии
Из-за сложной ситуации в стране сирийские фермеры
вынуждены снижать цену на свою продукцию и работать фактически себе в убыток. Для спасения фермеров правительство Сирии разработало ряд мер. Предусматривается открытие портового терминала в Латакии для экспорта цитрусовых на российский рынок. Обсуждается также вопрос о предоставлении сирийской продукции, экспортируемой в Россию, таможенных льгот.
Сирийская делегация снова молча покинула офис де Мистуры в Женеве
Как и накануне, делегация отказалась
делать какие-либо заявления и комментировать ход консультаций. Ранее постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джафари
заявлял, что сирийское правительство не будет вести диалог с оппозицией, если та продолжит настаивать на отставке легитимного президента Сирии Башара Асада
.
Сирийская делегация должна отбыть в Дамаск уже 15 декабря.
Порошенко поблагодарил власти США и Канады за разрешение поставлять Киеву оружие
Канада накануне внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие
. За день до этого президент США Дональд Трамп
утвердил бюджет Пентагона, в котором предусмотрено $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения и техники.
Россия неоднократно предостерегала США и Канаду от подобных действий, так как ведет к обострению конфликта в Донбассе.