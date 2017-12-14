Большая пресс-конференция Путина началась в Москве

Москва, 14 декабря. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли.

На 13-ю пресс-конференцию российского лидера аккредитованы 1640 представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Отмечается, что это рекордное количество участников этого ежегодного события.

До последнего неизвестно, кто из собравшихся представителей СМИ успеет задать вопрос, а кто нет. Известно, что об участии в мероприятии заявила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России на выборах-2018.

Каждый год во время пресс-конференции Путин отвечает на самые актуальные вопросы, комментирует самые острые проблемы, которые касаются как внутренней, так и внешней политики России.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут радио- и телекомпании страны.

Продолжительность мероприятия не ограничена. В прошлом году Путин отвечал на вопросы 3 часа 50 минут.