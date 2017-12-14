Пушилин объяснил, к чему приведет решение Канады о поставках оружия Укране

Донецк, 14 декабря. Решение правительства Канады снять ограничения на поставки вооружений на Украину способно привести только к эскалации ситуации в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом заявил в четверг полпред Донецкой народной республике на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что такие действия Канады являются «деструктивными» и не могут приблизить урегулирование на Донбассе.

«Все поставки оружия на территорию государства, которое продолжает действия, которые влекут разрушения, приведут к обострению, эскалации, — отметил Пушилин. — Действия Канады можно назвать деструктивными».

Напомним, Ura.ru сообщало о том, что власти Канады разрешили поставлять на Украину огнестрельное оружие. Ранее о планах организовать поставку оружия на Украину объявляли также Литва и США, однако в Соединенных Штатах до сих пор не было принято решение о поставках на Украину летальных вооружений.