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Политика
Пушилин объяснил, к чему приведет решение Канады о поставках оружия Укране
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    Пушилин объяснил, к чему приведет решение Канады о поставках оружия Укране

    10:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  14 Декабря 2017
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    Пушилин объяснил, к чему приведет решение Канады о поставках оружия Укране

    Донецк, 14 декабря. Решение правительства Канады снять ограничения на поставки вооружений на Украину способно привести только к эскалации ситуации в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом заявил в четверг полпред Донецкой народной республике на переговорах в Минске Денис Пушилин.

    Он подчеркнул, что такие действия Канады являются «деструктивными» и не могут приблизить урегулирование на Донбассе.

    «Все поставки оружия на территорию государства, которое продолжает действия, которые влекут разрушения, приведут к обострению, эскалации, — отметил Пушилин. — Действия Канады можно назвать деструктивными».

    Пушилин объяснил, к чему приведет решение Канады о поставках оружия Укране

    Напомним, Ura.ru сообщало о том, что власти Канады разрешили поставлять на Украину огнестрельное оружие. Ранее о планах организовать поставку оружия на Украину объявляли также Литва и США, однако в Соединенных Штатах до сих пор не было принято решение о поставках на Украину летальных вооружений.

    Автор: Валентин Меликов
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