Новые проблемы возникли у Прибалтики после разрыва с РФ – СМИ

Москва, 14 декабря. После разрыва отношений с Россией экономика прибалтийских стран продолжает сталкиваться с новыми проблемами. Антироссийские санкции привели, в частности, к значительному росту цен на продукты.

Так, по данным зарубежных СМИ, даже в самой благополучной в регионе Эстонии инфляция достигла 4,2%, из-за чего существенно увеличилась стоимость продуктов питания. В частности, на 54% увеличились цены на масло, на 28% дороже стал картофель, овощи – на 23%, пишет «НьюИнформ».

При этом в связи с введенными европейскими странами санкциями Москва уже договорилась с Минском о переводе поставок нефтепродуктов Белоруссии из портов Прибалтики в российские, что, вероятно, также скажется на экономической ситуации в странах региона.

Напомним, ранее остатки транзита из РФ в Латвии назвали «последней надеждой Прибалтики»: сокращение российских перевозок сильно ударило по доходам прибалтийских транспортных компаний.

Санкции против России ряд западных государств ввели в 2014 году, обвинив Москву в том, что она якобы «агрессивно» действует на Украине. РФ неоднократно говорила о том, что не является субъектом украинского конфликта, однако Запад продолжает придерживаться политики санкций. Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции.