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Украина
Заранее знал об «аннексии»: Турчинова обвинили в отказе защищать Крым в 2014 году
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    Заранее знал об «аннексии»: Турчинова обвинили в отказе защищать Крым в 2014 году

    10:56  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:56  14 Декабря 2017
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    Заранее знал об «аннексии»: Турчинова обвинили в отказе защищать Крым в 2014 году

    Киев, 14 декабря. Экс-заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Думанский считает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заранее знал, что Крым перейдет к России, но несмотря не это не стал предпринимать никаких действий для воспрепятствования этому.

    Думанский утверждает, что Турчинов не стал предпринимать никаких действий по совету «западных партнеров», хотя ВСУ «были готовы противодействовать российским войскам», так как знали об этом заранее.

    «Мы знали из разведданных, которые поступали нам еще в декабре 2014 года, что готовится такая операция», — сказал он в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

    По его словам, ВСУ подготовили несколько батальонов тактических групп на материковой Украине из состава сил ВДВ, которые должны были зайти в Крым для противодействия российским военным. Турчинов же знал об этом плане, но не предпринял никаких действий и, таким образом, не защитил полуостров от «аннексии».

    Ранее сообщалось, что войну в Донбассе развязало и поддерживает нынешнее руководство Украины, а Крым «продали» России, так как новой власти не нужен был протестующий электорат. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #всу #украина #крым #турчинов #снбо
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