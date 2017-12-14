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Политика
Аксенов о решении Киева расследовать строительство Крымского моста: Космическая глупость
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    Аксенов о решении Киева расследовать строительство Крымского моста: Космическая глупость

    10:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  14 Декабря 2017
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    Аксенов о решении Киева расследовать строительство Крымского моста: Космическая глупость

    Симферополь, 14 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что создание Киевом следственной группы для расследований якобы имеющихся нарушений при строительстве Крымского моста, не имеет перспектив. Он назвал украинские власти «интернет-троллями», засоряющими информационное пространство.  

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил ранее, что Киев планирует подключить Болгарию, Грузию, Турцию и Румынию к созданию следственной группы стран Черноморского региона. Целью группы является «расследование нарушений при строительстве Крымского моста». Глава Крыма прокомментировал планы Украины, подчеркнув, что полуостров является российской территорией.  

    «Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости. Понятно, что никаких реальных перспектив у этой затеи нет», — сказал Аксенов.

    Крымский чиновник добавил, что при подобных заявлениях украинские власти выступают как «интернет-тролли, задача которых — засорять информационное пространство вокруг Крыма». Напомним, что Крымский (Керченский) мост является важным инфраструктурным объектом, который соединит материковую часть РФ и полуостров. Движение автомобильного транспорта будет запущено уже к концу будущего года.

    Аксенов о решении Киева расследовать строительство Крымского моста: Космическая глупость

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым #крымский мост
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