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Украина
В страну придет мир: Шуфрич призвал украинцев выбрать новую власть
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    В страну придет мир: Шуфрич призвал украинцев выбрать новую власть

    10:29  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  14 Декабря 2017
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    В страну придет мир: Шуфрич призвал украинцев выбрать новую власть

    Киев, 14 декабря. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил, что украинский народ должен сам поменять власть в стране, поскольку Верховная рада не способна это сделать.

    Выступая на программе «Украинский формат», транслируемой телеканалом NewsOne, Шуфрич признался, что в украинском парламенте «не хватает людей, чтобы что-то поменять».

    Шуфрич убежден, что власть можно поменять только с помощью украинского народа.

    «Когда эта власть уйдет, уйдут вместе с ней и мародеры, которые спекулируют на войне и в страну придет мир», — сказал он, добавив, что вместе с новым руководством на Украину придут мир и стабильность.

    «Если придет мир – придет стабильность. Новая власть сможет по-новому говорить с МВФ и нам не надо будет больше отдавать, чем получаем», — отметил народный депутат.

    По его словам, новая власть сможет решить экономический кризис в стране. Однако будущее Украины все еще остается в руках самого народа, резюмировал Шуфрич.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #верховная рада #шуфрич
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