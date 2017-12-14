В страну придет мир: Шуфрич призвал украинцев выбрать новую власть

Киев, 14 декабря. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил, что украинский народ должен сам поменять власть в стране, поскольку Верховная рада не способна это сделать.

Выступая на программе «Украинский формат», транслируемой телеканалом NewsOne, Шуфрич признался, что в украинском парламенте «не хватает людей, чтобы что-то поменять».

Шуфрич убежден, что власть можно поменять только с помощью украинского народа.

«Когда эта власть уйдет, уйдут вместе с ней и мародеры, которые спекулируют на войне и в страну придет мир», — сказал он, добавив, что вместе с новым руководством на Украину придут мир и стабильность.

«Если придет мир – придет стабильность. Новая власть сможет по-новому говорить с МВФ и нам не надо будет больше отдавать, чем получаем», — отметил народный депутат.

По его словам, новая власть сможет решить экономический кризис в стране. Однако будущее Украины все еще остается в руках самого народа, резюмировал Шуфрич.