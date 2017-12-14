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Украинский генерал раскритиковал «неповоротливые» танки ВСУ
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    Украинский генерал раскритиковал «неповоротливые» танки ВСУ

    10:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:28  14 Декабря 2017
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    Украинский генерал раскритиковал «неповоротливые» танки ВСУ

    Киев, 14 декабря. Основной проблемой ВСУ в настоящее время является то, что их вооружение безнадежно устарело, а некоторая военная техника, произведенная недавно, оказывается неэффективной. Таким мнением поделился замглавы сухопутных войск Украины по логистике, генерал-майор Юрий Толочный.

    «Резерв техники велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою», — рассказал Толочный в интервью изданию «Оборонно-промышленный курьер».     

    Он отметил, что свою непригодность в условиях реального боя уже продемонстрировали украинские танки Т-64БМ «Булат». Они оказались чрезмерно тяжелыми и неповоротливыми, к тому же их снабдили слишком слабым двигателем, заявил Толочный. 

    Генерал-майор добавил, что единственный реальный выход в данной ситуации — скорейшее создание новых образцов вооружения. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #всу #украина #вооружение #танки
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