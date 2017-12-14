Украинский генерал раскритиковал «неповоротливые» танки ВСУ

Киев, 14 декабря. Основной проблемой ВСУ в настоящее время является то, что их вооружение безнадежно устарело, а некоторая военная техника, произведенная недавно, оказывается неэффективной. Таким мнением поделился замглавы сухопутных войск Украины по логистике, генерал-майор Юрий Толочный.

«Резерв техники велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою», — рассказал Толочный в интервью изданию «Оборонно-промышленный курьер».

Он отметил, что свою непригодность в условиях реального боя уже продемонстрировали украинские танки Т-64БМ «Булат». Они оказались чрезмерно тяжелыми и неповоротливыми, к тому же их снабдили слишком слабым двигателем, заявил Толочный.

Генерал-майор добавил, что единственный реальный выход в данной ситуации — скорейшее создание новых образцов вооружения.