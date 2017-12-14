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Бомбардировщики Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край
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    Бомбардировщики Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край

    10:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:04  14 Декабря 2017
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    Бомбардировщики Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край

    Москва, 14 декабря. Бомбардировщики Воздушно-космических сил России Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

    «Экипажи бомбардировщиков Су-34 вернулись на аэродром постоянного базирования в Хабаровском крае», — рассказали представители военного ведомства.

    В Минобороны уточнили, что летчики Су-34 совершили перелет с сирийского аэродрома в Хмеймиме после успешного выполнения поставленных задач в Сирии.

    В Хабаровском крае пилотов встречал командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, а также представители детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», семьи летчиков, сослуживцы и многие другие.

    Бомбардировщики Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край

    Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин объявил о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #су-34 #хабаровский край
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