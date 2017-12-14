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Происшествия
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Украина
В Киеве призвали соседей вместе противостоять «российской» агрессии
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    В Киеве призвали соседей вместе противостоять «российской» агрессии

    10:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  14 Декабря 2017
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    В Киеве призвали соседей вместе противостоять «российской» агрессии

    Киев, 14 декабря. Страны Прибалтики и Грузия должны согласовать между собой стратегию для «защиты от российской агрессии», заявил спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий, и противостоять восточному соседу всеми возможными способами.

    «Я убежден, что страны, граничащие с Россией, от Эстонии и Латвии на севере до Грузии на юге, должны выработать общую позицию: по информационной безопасности, по безопасности энергетической», — заявил депутат Рады в интервью украинскому изданию.

    Он подчеркнул, что провел с руководством Латвии переговоры по поводу проекта терминалов сжиженного природного газа (СПГ), которые в настоящее время строятся в Балтийском море и Украина может принять участие в этом проекте (хотя выхода к Балтийскому морю не имеет). Парламентарий также подчеркнул, что в Прибалтике его заверили в готовности противостоять возвращению России в ПАСЕ — «для нас было очень важно», отметил Парубий, единое мнение делегации стран Балтии по возвращению РФ.

    В Киеве призвали соседей вместе противостоять «российской» агрессии

    Среди приятных для себя моментов в Прибалтике Парубий отметил латвийские законы о языке и гражданстве — спикер украинской Рады искренне пожалел, что на Украине не наказывают за нарушения «языковых законов» и высоко оценил латвийские «традиции» гражданства, которые превратили треть населения страны.

    В Киеве призвали соседей вместе противостоять «российской» агрессии

    Автор: Валентин Меликов
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