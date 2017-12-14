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Самолет Путина впечатлил западных журналистов
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Самолет Путина впечатлил западных журналистов
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    Самолет Путина впечатлил западных журналистов

    10:00  14 Декабря 2017
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    Самолет Путина впечатлил западных журналистов

    Москва, 14 декабря. Модифицированный самолет Ту-214СР, на котором президент РФ Владимир Путин совершил перелет в Сирию в начале этой недели, впечатлил зарубежные СМИ.

    В стандартном классе гражданский самолет Ту-214СР может перевозить более 200 пассажиров. Однако усовершенствованное для президента воздушное судно оснащено, помимо прочего, пресс-залом и сидениями для телохранителей за кабиной, пишет Euronews.

    Самой важной особенностью президентского самолета издание называет средства связи, которые дают российскому лидеру возможность управлять страной с воздуха.

    «По этой причине судно называют «Самолетом Судного дня»: в случае ядерной войны российский президент сможет вывести свои войска из-под огня», — говорится в материале.

    Ту-214

    Технические модификации, по данным издания, существенно подняли стоимость самолета Путина: если стандартный Ту-214СР стоит около 24 миллионов евро, то его президентская версия – около 130 миллионов евро.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Сирию, где отдал приказ выводить российские войска из САР, отметив, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами. Ранее сообщалось о возвращении сотого истребителя ВКС РФ Су-30СМ в Курскую область.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #самолет #ту-214
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