Самолет Путина впечатлил западных журналистов

Москва, 14 декабря. Модифицированный самолет Ту-214СР, на котором президент РФ Владимир Путин совершил перелет в Сирию в начале этой недели, впечатлил зарубежные СМИ.

В стандартном классе гражданский самолет Ту-214СР может перевозить более 200 пассажиров. Однако усовершенствованное для президента воздушное судно оснащено, помимо прочего, пресс-залом и сидениями для телохранителей за кабиной, пишет Euronews.

Самой важной особенностью президентского самолета издание называет средства связи, которые дают российскому лидеру возможность управлять страной с воздуха.

«По этой причине судно называют «Самолетом Судного дня»: в случае ядерной войны российский президент сможет вывести свои войска из-под огня», — говорится в материале.

Технические модификации, по данным издания, существенно подняли стоимость самолета Путина: если стандартный Ту-214СР стоит около 24 миллионов евро, то его президентская версия – около 130 миллионов евро.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Сирию, где отдал приказ выводить российские войска из САР, отметив, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами. Ранее сообщалось о возвращении сотого истребителя ВКС РФ Су-30СМ в Курскую область.