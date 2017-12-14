Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета в Канаде

Оттава, 14 декабря. Самолет авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в Канаде, сообщает телеканал «Би-би-си». Как стало известно, воздушное судно вылетело из аэропорта Фонд-дю-Лак и рухнуло на землю через несколько минут.

В Сети появилось первое видео с места крушения пассажирского борта.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спасательных служб. Министерство транспорта Канады уже занялось расследованием инцидента.

По информации правоохранителей, несколько человек пострадали, о погибших пока информации нет.

Напомним, несколько дней назад легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии. Тогда в результате авиакатастрофы погибли два человека. В прошлом месяце в Калифорнии на дом рухнул легкомоторный самолет Cessna-172, три человека получили тяжелые травмы.