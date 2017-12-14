Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ДТП в Великих Луках: столкнулись ВАЗ и иномарка, есть пострадавший
Весь мир
Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета в Канаде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета в Канаде

    9:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:54  14 Декабря 2017
    40

    Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета в Канаде

    Оттава, 14 декабря. Самолет авиакомпании West Wind Aviation с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в Канаде, сообщает телеканал «Би-би-си». Как стало известно, воздушное судно вылетело из аэропорта Фонд-дю-Лак и рухнуло на землю через несколько минут.

    В Сети появилось первое видео с места крушения пассажирского борта. 

    В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники спасательных служб. Министерство транспорта Канады уже занялось расследованием инцидента.

    По информации правоохранителей, несколько человек пострадали, о погибших пока информации нет.

    Напомним, несколько дней назад легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии. Тогда в результате авиакатастрофы погибли два человека. В прошлом месяце в Калифорнии на дом рухнул легкомоторный самолет Cessna-172, три человека получили тяжелые травмы.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #канада #крушение #авиакатастрофа
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть