Я не шучу: Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы

Киев, 14 декабря. Бывший грузинский президент и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении стать мэром Одессы.

Саакашвили подчеркнул, что его заявление необходимо воспринимать серьезно, добавив, что хочет «поднять Одессу».

«Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — передает слова скандального политика украинский телеканал ZIK.

Напомним, Саакашвили являлся председателем Одесской областной государственной администрации с мая 2015 года по ноябрь 2016 года.

Ранее экс-лидер Грузии заявил, что готов стать премьер-министром Украины.

В минувший понедельник. 12 декабря, Саакашвили вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в качестве подозреваемого.