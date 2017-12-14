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Я не шучу: Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы
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    Я не шучу: Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы

    10:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:00  14 Декабря 2017
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    Я не шучу: Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы

    Киев, 14 декабря. Бывший грузинский президент и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении стать мэром Одессы. 

    Саакашвили подчеркнул, что его заявление необходимо воспринимать серьезно, добавив, что хочет «поднять Одессу».

    «Если я буду удачным премьером, потом я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — передает слова скандального политика украинский телеканал ZIK. 

    Напомним, Саакашвили являлся председателем Одесской областной государственной администрации с мая 2015 года по ноябрь 2016 года.

    Я не шучу: Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы

    Ранее экс-лидер Грузии заявил, что готов стать премьер-министром Украины. 

    В минувший понедельник. 12 декабря, Саакашвили вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в качестве подозреваемого.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #одесса #саакашвили #мэр
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