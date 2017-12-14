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Россия
Первое соединение Керченского моста. Колонка Олега Денежки
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    Первое соединение Керченского моста. Колонка Олега Денежки

    10:05  14 Декабря 2017
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    Первое соединение керченского моста. Колонка Олега Денежки

    Крымский мост, который свяжет Крым и Кубань, ныне завершен более чем на 80%. Теперь уже ясно: несмотря на все сложности, мост будет завершен до конца этого года, а в эксплуатацию будет введен в начале нового, 2018 года. Я начинаю верить в Деда Мороза. Предлагаю кому-то пересмотреть отношение к Санта-Клаусу.

    Ну, получается, не полностью, конечно, соединили, простите за провокационный заголовок. Давайте начистоту — не мы первые начали. Однако успешное завершение первой и самой значительной фазы строительства говорит о многом.

    Кто-то лает и стреляет, мечтает о летальном оружии, а слон даже не идет. Он работает. Одни убивают, а кто-то — строит. Впрочем, строят и они, и мы. Они — стену в Донбассе, которая с каждым днем все прочнее и толще. Трудно забыть все, видя могилы детей, погибших в результате обстрела украинских военных.

    А мы — мост. Который соединяет. Да наплевать, чей Крым. Пустой вопрос. Крым принадлежит тем, кто там живет. Украинский, русский, татарин — не важно. Да хоть — готтентот. Племя такое есть в Африке. Но если живешь там, в Крыму, вот он, твой дом, твоя улица, твои родные, друзья, соседи, то Крым — он тоже твой. А теперь и Кубань будет, считай, что твоя.

    Эта, говоря языком строителей, «смычка», важный этап строительства. Второй морской участок строительства расположен между островом Тузла и фарватером. Всего на объекте четыре отдельных базовых участков. Каждый составляет около шести километров. Если провести аналогию с обычной наземной конструкцией — это участок стройки. Здесь находится инфраструктура, живут строители, находятся склады.

    Мост, любой мост, а уж такой длины особенно важно, строится отдельными фрагментами. И есть вариант, когда расчет будет неверен и участки не выйдут на предполагаемые координаты. Промах. Фрагмент построен, а соединяьтся не с чем.

    Не промахнулись. Учитывая спешку, скандалы как политические, так и хозяйственные, все равно все сделано правильно. Крым — это Россия политически уже как четыре года. А теперь будет частью России и географически.

    Первое соединение керченского моста. Колонка Олега Денежки

    Между тем, в мире по поводу Крыма не утихают страсти. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Крым является частью Украины. На вопрос он ответил в видеоролике, опубликованном в Twitter посольства США в России.

    «На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом: Крым — это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — неуверенным голосом вещает Джон Хантсман, но, кажется, рука его нетверда.

    Теперь понятно — мост через Керченский пролив — уже свершившийся факт. «Золотой костыль» в железнодорожном строительстве. Когда соединяются участки ж/д путей.

    Что нам вещали с Майдана в Киеве? Мы в Европе, а вы… Ну там, в другом месте. У нас все, вроде бы, «демократично зашибись», а вы в проклятой «совдепии». А нам, по ходу, и тут хорошо.

    И вот, пока гордые, демократичные, европейские от пяток до клотика, но не сильно повзрослевшие в душе украинские товарищи пытаются в Донбассе занять «серую» зону, то есть, согласно минским соглашениям, нейтральную территорию, и поубивать еще больше гражданского населения, другие люди строят. Связывают Крым и Кубань.

    Повторюсь, по плану автомобильные пролеты должны соединить два берега уже к концу 2017 года. Так и будет, это уже факт. Мост через Керченский пролив, 19-километровый путепровод, станет самым длинным в России.

    «Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем будет идти движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси — пролетов, по которым движение автомобилей пойдет из Тамани в Крым», — говорится в пресс-релизе управления строительства керченского моста.

    Вы знаете, когда мне было лет 14, да в принципе все последние классы школы, я все время пытался себе представить: а что со мной будет с началом нового, 21-го века? Какой он будет, каким будет мир, какое оно будет — будущее нового века, нового тысячелетия?

    Первое соединение керченского моста. Колонка Олега Денежки

    В голове компактными стайками роились звездолеты, высились небоскребы на Марсе, ровными рядами маршировали роботы, а фонарики и часы питались атомными батарейками. Это было давно. Еще до московской Олимпиады. Но в полном соответствии с руководящими указаниями всех советских писателей-фантастов. От Ефремова до братьев Стругацких включительно.

    Но реальность оказалась скучнее и занимательнее одновременно. Во всем мире коммуникации это один из главных приоритетов сегодня. И в экономическом плане и в цивилизационном ракурсе.

    Наполеон своим кумиром почитал Александра Великого, совершившего военный поход всего в четыре кампании из Македонии в Индию. Рекорд, не покоренный и сегодня, несмотря на все достижения цивилизации.

    Но мы боремся. Именно мы, Россия. Как только ни называли 21-й век. Веком информации, пластиков, генетики. А он будет веком — коммуникаций. Теперь, не вылезая из вагона, не меняя транспорт, можно будет достаточно быстро доехать из Владивостока в Симферополь или Феодосию. От Тихого океана к побережью Черного моря.

    С Новым Годом, товарищи, с новым мостом.

    С новой реальностью.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #донбасс #украина #крым #керченский мост
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