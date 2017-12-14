Военная комиссия РФ и КНДР удерживает мир от ядерной войны — Клинцевич

Делегация Министерства обороны Российской Федерации приняла участие в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне. Военные двух стран обсудили выполнение межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в посольстве РФ в Северной Корее.

Мир стоит на пороге ядерной войны, и российская делегация делает все, чтобы ее предотвратить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности», — значится в сообщении российской дипмиссии.

Сейчас же российскую делегацию представляет заместитель начальника Центра управления обороной РФ контр-адмирал Виктор Калганов, с корейской стороны выступил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Корейской Народной Армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.

Как отметили в российском посольстве, «переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке». Сообщается, что делегация Москвы будет находиться в Северной Корее до 16 декабря.

«Мы граничим с КНДР, но, к сожалению, у нас нет таких колоссальных экономических соглашений, как с Южной Кореей или с Китаем. Тем не менее, мы пытаемся выстраивать со своими соседями добрые отношения, в том числе и по вопросам военной безопасности. Это такие классические, рутинные вещи, которое были всегда. Раньше никто и никогда на них не обращал внимания. Однако сегодня ситуация на корейском полуострове крайне обострилась, и с учетом развития всех отношений, конечно, это приобретает совсем иное содержание», — поясняет ситуацию Клинцевич.

По мнению сенатора, «мир стоит на пороге ядерной войны, и российская делегация делает все, чтобы ее предотвратить». Именно по этой причине представители Минобороны РФ отправились в КНДР.

«Миру не нужна война, но пока, градус напряженности очень высок. Поэтому представители России в этой комиссии пытаются убедить Пхеньян сесть за стол переговоров с США. Кстати, наметились позитивные сдвиги в проблеме Корейского полуострова: американцы уже начали менять свою риторику и даже заявляют о возможности встречи без предварительных условий. Все понимают, что в любом случае плохой мир всегда лучше хорошей войны. Это главная формула, градус напряженности совместная комиссия обязана снять, выставить какие-то условия и определиться по мероприятиям, которые должны пройти, чтобы не допустить самого страшного. Так что военная комиссия РФ и КНДР удерживает мир от ядерной войны», — заключил член Совета Федерации.

Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН по КНДР в пятницу намерен призвать мировое сообщество сохранять максимальное давление на Пхеньян. Об этом говорится в сообщении Госдепа. Напомним, само соглашение было подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.