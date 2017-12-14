Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Китаец попытался вывезти из России 24 зуба доисторической акулы
Весь мир
Военная комиссия РФ и КНДР удерживает мир от ядерной войны — Клинцевич
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военная комиссия РФ и КНДР удерживает мир от ядерной войны — Клинцевич

    10:26  14 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  14 Декабря 2017
    314

    Сенатор Франц Клинцевич

    Делегация Министерства обороны Российской Федерации приняла участие в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне. Военные двух стран обсудили выполнение межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в посольстве РФ в Северной Корее.

    Мир стоит на пороге ядерной войны, и российская делегация делает все, чтобы ее предотвратить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности», — значится в сообщении российской дипмиссии.

    Сейчас же российскую делегацию представляет заместитель начальника Центра управления обороной РФ контр-адмирал Виктор Калганов, с корейской стороны выступил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Корейской Народной Армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.

    Пхеньян

    Как отметили в российском посольстве, «переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке». Сообщается, что делегация Москвы будет находиться в Северной Корее до 16 декабря.

    «Мы граничим с КНДР, но, к сожалению, у нас нет таких колоссальных экономических соглашений, как с Южной Кореей или с Китаем. Тем не менее, мы пытаемся выстраивать со своими соседями добрые отношения, в том числе и по вопросам военной безопасности. Это такие классические, рутинные вещи, которое были всегда. Раньше никто и никогда на них не обращал внимания. Однако сегодня ситуация на корейском полуострове крайне обострилась, и с учетом развития всех отношений, конечно, это приобретает совсем иное содержание», — поясняет ситуацию Клинцевич.

    По мнению сенатора, «мир стоит на пороге ядерной войны, и российская делегация делает все, чтобы ее предотвратить». Именно по этой причине представители Минобороны РФ отправились в КНДР.

    «Миру не нужная война»: Клинцевич рассказал о задачах военной комиссии РФ и КНДР

    «Миру не нужна война, но пока, градус напряженности очень высок. Поэтому представители России в этой комиссии пытаются убедить Пхеньян сесть за стол переговоров с США. Кстати, наметились позитивные сдвиги в проблеме Корейского полуострова: американцы уже начали менять свою риторику и даже заявляют о возможности встречи без предварительных условий. Все понимают, что в любом случае плохой мир всегда лучше хорошей войны. Это главная формула, градус напряженности совместная комиссия обязана снять, выставить какие-то условия и определиться по мероприятиям, которые должны пройти, чтобы не допустить самого страшного. Так что военная комиссия РФ и КНДР удерживает мир от ядерной войны», — заключил член Совета Федерации.

    Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН по КНДР в пятницу намерен призвать мировое сообщество сохранять максимальное давление на Пхеньян. Об этом говорится в сообщении Госдепа. Напомним, само соглашение было подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #москва #кндр #клинцевич #вашингтон #тиллерсон #пхеньян
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть