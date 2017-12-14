Киев, 14 декабря. Конфликт представителей киевской власти и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вредит имиджу страны в глазах европейских стран. По мнению депутата Рады Сергея Лещенко, атака властей на НАБУ приведет к потере Киевом поддержки от партнеров в ЕС.

«Начнется сворачивание программ помощи, отказ от дипломатических встреч», — приводит «Апостроф» комментарий Лещенко.

Мнение представителя партии президента Украины Петра Порошенко поддерживает и политический эксперт Денис Богуш. Он отметил, что Украина дискредитирует себя, а киевские власти выглядят «все глупее на международной арене», они теряют как политическую, так и финансовую поддержку.

Напомним, борьба между национальным антикоррупционным бюро Украины и генеральной прокуратурой в последнее время заметно ожесточилась. Как отметил глава украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий противостояние вот-вот перерастет в настоящую войну с жертвами.