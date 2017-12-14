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Египетский министр едет в РФ оформлять возобновление авиасообщения
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    Египетский министр едет в РФ оформлять возобновление авиасообщения

    9:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:47  14 Декабря 2017
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    Египетский министр едет в РФ оформлять возобновление авиасообщения

    Каир, 14 декабря. Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи прилетит в ближайшие часы в Москву, чтобы завершить процедуру возобновления авиасообщения России и Египта, сообщил официальный представитель египетского министерства.

    «Министр гражданской авиации посетит Москву в четверг для завершения процедур по возобновлению полетов между двумя странами и подписания протокола о безопасности авиасообщения», — констатируют источники РИА Новости в египетском ведомстве.

    Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в понедельник, 11 декабря, заявил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с Египтом. Первые полеты могут быть возобновлены уже в феврале следующего года, однако пока речь идет только о перелетах между Каиром и Москвой.

    Египетский министр едет в РФ оформлять возобновление авиасообщения

    Авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года, когда в небе над Синаем произошел теракт на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа». Погибли все пассажиры и члены экипажа.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #москва #египет #авиасообщение #фахти
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