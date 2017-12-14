Египетский министр едет в РФ оформлять возобновление авиасообщения

Каир, 14 декабря. Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи прилетит в ближайшие часы в Москву, чтобы завершить процедуру возобновления авиасообщения России и Египта, сообщил официальный представитель египетского министерства.

«Министр гражданской авиации посетит Москву в четверг для завершения процедур по возобновлению полетов между двумя странами и подписания протокола о безопасности авиасообщения», — констатируют источники РИА Новости в египетском ведомстве.

Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в понедельник, 11 декабря, заявил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с Египтом. Первые полеты могут быть возобновлены уже в феврале следующего года, однако пока речь идет только о перелетах между Каиром и Москвой.

Авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года, когда в небе над Синаем произошел теракт на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа». Погибли все пассажиры и члены экипажа.