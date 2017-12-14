Экономисты назвали страну ЕС, больше всех пострадавшую от антироссийских санкций

Киль, 14 декабря. Эксперты из Института мировой экономики (IfW) в германском городе Киль объявили, что среди всех стран Евросоюза Германия понесла наибольшие экономические потери от введения санкций против России. Остальные страны Западной Европы, подчеркивают экономисты, затронут куда меньше.

«Из всех стран Запада на долю Германии пришлось до 40% потерь в экспорте, — приводят «Известия» данные неопубликованного доклада IfW, — в то время как другие крупные геополитические игроки потеряли куда меньше: Великобритания потеряла 7,9% экспорта, Франция 4,1%, а Соединенные Штаты всего 0,6%».

В целом, сообщают экономисты, ежемесячные потери Германии от антироссийских санкций достигают 618 миллионов евро. В целом, как отмечает «Свободная пресса», суммарные потери от введенных в 2014 году санкций для Германии достигают 97 млрд евро (114 млрд долларов), при этом 90% этих торговых потерь понесли страны Европейского союза — то есть для ЕС санкции против России обошлись во много раз дороже, чем для США.