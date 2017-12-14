Донбасс: ВСУ 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Донецк, 14 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 40 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе. Об этом сообщили в четверг в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР).

По имеющимся данным, за минувший день киевские военные 40 раз нарушили режим перемирия, обстреляв районы 22 населенных пунктов республики.

Отмечается, что украинские бойцы вели огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны ВСУ частично поврежден один дом, расположенный в Докучаевске.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР почти 700 боеприпасов.