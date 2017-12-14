Находящихся в розыске украинцев задержали в Крыму

Симферополь, 14 декабря. Находящихся в федеральном розыске украинцев задержали крымские пограничники, сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

В Крыму были задержаны двое украинцев, которые находятся у себя в стране в розыске. Первым оказался 32-летний гражданин Украины, который проходит на родине по делу о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, а также переработке наркотических средств в крупном размере. Второй — 56-летний фигурант уголовного дела об использовании рабского труда, которое повлекло за собой тяжкие последствия.