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Находящихся в розыске украинцев задержали в Крыму
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    Находящихся в розыске украинцев задержали в Крыму

    9:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  14 Декабря 2017
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    Находящихся в розыске украинцев задержали в Крыму

    Симферополь, 14 декабря. Находящихся в федеральном розыске украинцев задержали крымские пограничники, сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

    В Крыму были задержаны двое украинцев, которые находятся у себя в стране в розыске. Первым оказался 32-летний гражданин Украины, который проходит на родине по делу о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, а также переработке наркотических средств в крупном размере. Второй — 56-летний фигурант уголовного дела об использовании рабского труда, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

    «Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска, — рассказали представители ФСБ России. — В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу».

    Находящихся в розыске украинцев задержали в Крыму

    Автор: Катерина Тимошенская
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