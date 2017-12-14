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Субмарина пятого поколения «Хаски» обрела свой облик
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    Субмарина пятого поколения «Хаски» обрела свой облик

    9:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:20  14 Декабря 2017
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    Субмарина пятого поколения «Хаски» обрела свой облик

    Москва, 14 декабря. Специалисты разработали внешний вид российской многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски»: готов аванпроект корабля. Об этом в четверг сообщил начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов.

    По его словам, в декабре аванпроект будет представлен генеральному заказчику - главкому ВМФ РФ, пишет РИА Новости.

    Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев обещал, что научно-исследовательская работа по проекту «Хаски» будет закончена в следующем году. Как уточнял замглавкома по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, строительство новейшей подлодки должно быть заложено в государственной программе вооружения 2018-2025 годов.

    На данный момент известно, что «Хаски» сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Также эксперты предполагают, что «Хаски» будут оснащены передовыми технологиями уменьшения шума, которые сейчас используются в классе «Борей» и проекте 885-М «Ясень-М».

    Автор: Алексей Громов
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    #вмф рф #вооружение #хаски
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