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США представят данные о «дестабилизирующих действиях Ирана»
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    США представят данные о «дестабилизирующих действиях Ирана»

    9:29  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:30  14 Декабря 2017
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    США представят данные о «дестабилизирующих действиях Ирана»

    ООН, 14 декабря. В четверг постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли обнародует данные о «дестабилизирующих действиях Ирана» на Ближнем Востоке и за пределами региона. Об этом говорится в заявлении миссии США.

    Согласно приведенной информации, на брифинге американский дипломат «представит неопровержимые доказательства того, что Иран намеренно нарушил свои международные обязательства, что пытался, но не смог скрыть».

    По некоторым данным, во время демонстрации на военной базе в Вашингтоне Хейли представит и другие доказательства потенциального нарушения санкций ООН и распространения иранского оружия.

    Отметим, что в ноябре текущего года американский президент Дональд Трамп распорядился продлить действие санкций США, направленных в отношении Ирана, которые были введены еще в 1979 года на фоне разрыва дипломатических отношений между двумя государствами.  

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #иран
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