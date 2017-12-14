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«Союз МС-05» с тремя космонавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю
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    «Союз МС-05» с тремя космонавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

    9:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  14 Декабря 2017
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    «Союз МС-05» с тремя космонавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

    Москва, 14 декабря. Пилотируемый корабль новой серии «Союз МС-05» с экипажем отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, сообщили в российском Центре управления полетами.

    Трое космонавтов находились на МКС в течение 139 суток. На данный момент «Союз МС-05» с космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Рязанским, астронавтом NASA Рэндольфом Брезником и космонавтом Европейского космического агентства итальянецем Паоло Несполи на борту отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. 

    «Союз МС-05» с тремя космонавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

    На станции продолжают работу Александр Мисуркин и астронавты США Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

    Предполагается, что «Союз МС-05» начнет свое торможение около 10.45 по московскому времени. В 11.15 корабль должен войти в плотные слои атмосферы Земли. Его посадка должна произойти недалеко от города Жезказган в Казахстане.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мкс #союз мс-05 #отстыковка
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