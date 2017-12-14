МИД РФ: Москва работает и с властями Сирии, и с оппозицией для предметного диалога

Москва, 14 декабря. Москва не только полностью поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, но и активно работает как с властями Дамаска, так и с представителями сирийской оппозицией для начала предметного диалога. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

«Москва активно работает со сторонами: как с правительством САР, так и с оппозицией, чтобы предметный диалог, несмотря на упрямую публичную риторику, завязался, и по ключевым вопросам был бы достигнут прогресс», — приводит РИА Новости фрагмент интервью замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, очередной восьмой раунд переговоров по сирийской проблематике проходит в Женеве с конца ноября. Ожидается, что он завершится уже в пятницу.

Отметим, что часть переговорных мероприятий проходила без участия делегации правительства САР — в Дамаске посчитали неприемлемым требование оппозиции об уходе сирийского президента Башара Асада в отставку.

Представители официальных властей Сирии покинули Женеву 2 декабря. Члены делегации оппозиции САР с этого момента успела провели ряд встреч со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.