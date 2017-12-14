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Оппозиция Сирии продолжает настаивать на уходе Асада — МИД РФ
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    Оппозиция Сирии продолжает настаивать на уходе Асада — МИД РФ

    9:06  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:12  14 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии продолжает настаивать на уходе Асада — МИД РФ

    Москва, 14 декабря. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов сообщил, что оппозиция Сирии на переговорах в Женеве продолжает настаивать на уходе президента Арабской республики Башара Асада, несмотря на заявления об отказе от предварительных условий. риа

    Российский дипломат пояснил, что оппозиция продолжает обозначать в качестве своей приоритетной задачи уход законно избранного президента САР Башара Асада в ущерб комплексному политическому урегулированию, хотя и заявляет, что идет на переговоры без предварительных условий.

    «На какую реакцию в этом случае она рассчитывает со стороны правительственной делегации?» — отметил Гатилов, передает РИА Новости.

    Оппозиция Сирии продолжает настаивать на уходе Асада — МИД РФ

    Добавим, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не просил сирийскую оппозицию на переговорах в Женеве каким-то образом изменить свою позицию относительно требования ухода Асада.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #оппозиция #сирия #гатилов
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