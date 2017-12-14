Сирия: сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Дамаске

Дамаск, 14 декабря. Сотрудники службы безопасности Сирии предотвратили теракт в Дамаске.

По информации агентства САНА, террорист, находившийся за рулем автомобиля со взрывчаткой, был нейтрализован на южном участке кольцевой дороги в сирийской столице.

Все произошло в утренние часы в четверг, когда движение по трассе достаточно оживленное. Слаженная работа сил безопасности САР предотвратила гибель десятков местных жителей, отмечает ТАСС.

О том, членом какой террористической группировки был злоумышленник, пока не сообщается.