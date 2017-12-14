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Сирия: сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Дамаске
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    Сирия: сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Дамаске

    9:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:17  14 Декабря 2017
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    Сирия: сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Дамаске

    Дамаск, 14 декабря. Сотрудники службы безопасности Сирии предотвратили теракт в Дамаске.

    По информации агентства САНА, террорист, находившийся за рулем автомобиля со взрывчаткой, был нейтрализован на южном участке кольцевой дороги в сирийской столице.

    Все произошло в утренние часы в четверг, когда движение по трассе достаточно оживленное. Слаженная работа сил безопасности САР предотвратила гибель десятков местных жителей, отмечает ТАСС.  

    О том, членом какой террористической группировки был злоумышленник, пока не сообщается.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #дамаск #теракт #силовики
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