Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить объем резервов

Москва, 14 декабря. Российский «Промсвязьбанк» столкнулся с проблемами в связи с требованием Банка России в краткие сроки увеличить объем резервов на 100 миллиардов рублей. Банк не располагает такими средствами, поэтому в настоящее время его совладелец Дмитрий Ананьев ведет переговоры в ЦБ.

По словам Ананьева, объемы претензий Центробанка — предмет переговоров. Доначисление столь крупной суммы резервов может ударить по собственному капиталу «Промсвязьбанка», а следовательно — и по всем вкладчикам и зависимым от ПСБ структурам.

«У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают, — рассказал Ананьев газете «Ведомости», отметив, что в четверг вечером у него назначена встреча с представителями ЦБ. — Сейчас формулируется завершающий акт проверки банка, это длительная работа».

Как отметили в правлении, «Промсвязьбанк» может без принципиальных проблем увеличить резервы на 30 млрд рублей.

Напомним, ранее Infox.ru сообщал, что в Центробанке согласились на проведение финансовой санации банка «Открытие» по новому механизму — в отличие от «Югры», санация которого была признана бесперспективной.