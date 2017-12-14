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Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить объем резервов
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    Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить объем резервов

    9:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:14  14 Декабря 2017
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    Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить объем резервов

    Москва, 14 декабря. Российский «Промсвязьбанк» столкнулся с проблемами в связи с требованием Банка России в краткие сроки увеличить объем резервов на 100 миллиардов рублей. Банк не располагает такими средствами, поэтому в настоящее время его совладелец Дмитрий Ананьев ведет переговоры в ЦБ.

    По словам Ананьева, объемы претензий Центробанка — предмет переговоров. Доначисление столь крупной суммы резервов может ударить по собственному капиталу «Промсвязьбанка», а следовательно — и по всем вкладчикам и зависимым от ПСБ структурам.

    «У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают, — рассказал Ананьев газете «Ведомости», отметив, что в четверг вечером у него назначена встреча с представителями ЦБ.  — Сейчас формулируется завершающий акт проверки банка, это длительная работа».

    Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить объем резервов

    Как отметили в правлении, «Промсвязьбанк» может без принципиальных проблем увеличить резервы на 30 млрд рублей.

    Напомним, ранее Infox.ru сообщал, что в Центробанке согласились на проведение финансовой санации банка «Открытие» по новому механизму — в отличие от «Югры», санация которого была признана бесперспективной.

    Автор: Валентин Меликов
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