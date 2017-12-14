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«Самая трудная командировка»: саперы из России рассказали о разминировании Дейр-эз-Зора в Сирии
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    «Самая трудная командировка»: саперы из России рассказали о разминировании Дейр-эз-Зора в Сирии

    9:03  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:03  14 Декабря 2017
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    «Самая трудная командировка»: саперы из России рассказали о разминировании Дейр-эз-Зора в Сирии

    Москва, 14 декабря. Российские саперы Международного противоминного центра, проводившие разминирование в сирийском Дейр-эз-Зоре, вернувшись на родину рассказали о том, как проходила операция.

    По словам кинолога Дмитрия Телецкого, работавшего также в Пальмире, командировка в Дейр-эз-Зор стала самой трудной: работы было много, а обстановка оставалась напряженной.

    «Ранее довелось работать в Пальмире, но Дейр-эз-Зор оказался гораздо сложнее. Это была самая трудная командировка. Мы столкнулись там с большим количеством «новинок», которые подготовили боевики, особенно по части самодельных взрывных устройств», — рассказал он в интервью газете «Известия».

    Так, в числе новинок Телецкий назвал квадрокоптеры с бомбами. По его словам, боевики применяли их очень активно, что очень отвлекало саперов: им приходилось постоянно следить за воздухом.

    «Самая трудная командировка»: саперы из России рассказали о разминировании Дейр-эз-Зора в Сирии

    При этом Телецкий отметил, что, несмотря на развитые технологии, обойтись без минно-розыскных собак сегодня по-прежнему невозможно: животные находят то, что не может обнаружить электроника, и проникает туда, куда не может проникнуть робот. В частности, без собак практически невозможно проверить развалины.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ выводить российские войска из Сирии. Военнослужащие РФ уже возвращаются домой. Так, накануне в Курскую область прибыл сотый истребитель ВКС РФ Су-30СМ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дейр-эз-зор #саперы #кинологи
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