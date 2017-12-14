Запад толкает Украину к войне в Донбассе: эксперт о поставках летального оружия Киеву

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Канаду и Соединенные Штаты за принятые решения, которые открывают путь поставкам оружия на Украину. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Украинский лидер отметил, что Соединенные Штаты санкционировали помощь по безопасности Украины, а Канада включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. «Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки», — написал на своей официальной странице в социальных сетях Порошенко.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter заметил, что теперь Киеву «ничто не мешает получать оружие из Канады». Глава украинского МИД поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главу МИД страны Христу Фриланд и министра обороны Харджита Саджану. Климкин подчеркнул, что Канада проявила дружную и солидарную позицию в отношении Украины.

Категория принципов

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН выделение Украине летального оружия странами Запада.

«Лоббисты Петра Порошенко в условиях сложных взаимоотношений нынешнего украинского руководства и Вашингтона смогли уговорить Трампа подписать данное решение. Здесь вопрос больше стоит в категории принципов. И Украина получит, как и ранее, устаревшее американское оружие. Однако факт остается фактом. Не вызывает удивления, что Канада также поддержала Украину. Наоборот, это еще раз показывает, что миллионная диаспора канадских галичан продолжает оказывать значительное влияние на канадско-украинские взаимоотношения и имеет особые интересы на Украине.

Открытым остается вопрос: а что будет дальше? С одной стороны поставки оружия на Украину не только нарушают минские соглашения. Таким образом, Запад толкает Украину к полномасштабной войне в Донбассе. При этом происходит это на фоне доклада ООН о пытках в украинских тюрьмах и призывов к признанию документов ДНР и ЛНР. То, что оружие из США и Канады будет направлено в Донбасс, сомнений не вызывает. Видимо, таким способом американские ястребы решили положить конец проблеме войны в регионе», — рассказал Антон Бредихин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Канада разрешила поставку летального оружия Украине.