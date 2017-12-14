Мексиканские ученые отправят на Луну восемь роботов в 2019 году

Мехико, 14 декабря. Во второй половине 2019 года мексиканские ученые планируют отправить на Луну восемь небольших наземных роботов с помощью американской компании Astrobiotic Technology.

У исследователей очень серьезные планы — небольшие роботы, отправляемые в рамках проекта «Автономное строительство структур на поверхности Луны», являются прологом к созданию машин, которые в будущем смогут самостоятельно построить лунную базу.

Как рассказал руководитель лаборатории космической техники в Национальном автономном университете Густаво Медина Танко, восемь небольших — суммарной массой менее восьми килограммов — роботов, обладающих искусственным интеллектом, будут высажены в разных точках лунной поверхности, после чего они должны будут найти друг-друга и объединиться, «образовав солнечную панель», сообщают «Известия».

Уже в ближайшее время, считает мексиканский ученый, этот проект даст толчок развитию такой техники — на Луну будут высаживаться роботы, которые смогут «построить лунную базу, чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса», отмечает «Ньюинформ».

Ранее Ura.ru сообщало о том, что президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении лунной программы NASA.