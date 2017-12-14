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Мексиканские ученые отправят на Луну восемь роботов в 2019 году
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    Мексиканские ученые отправят на Луну восемь роботов в 2019 году

    9:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:27  14 Декабря 2017
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    Мексиканские ученые отправят на Луну восемь роботов в 2019 году

    Мехико, 14 декабря. Во второй половине 2019 года мексиканские ученые планируют отправить на Луну восемь небольших наземных роботов с помощью американской компании Astrobiotic Technology.

    У исследователей очень серьезные планы — небольшие роботы, отправляемые в рамках проекта «Автономное строительство структур на поверхности Луны», являются прологом к созданию машин, которые в будущем смогут самостоятельно построить лунную базу.

    Мексиканские ученые отправят на Луну восемь роботов в 2019 году

    Как рассказал руководитель лаборатории космической техники в Национальном автономном университете Густаво Медина Танко, восемь небольших — суммарной массой менее восьми килограммов — роботов, обладающих искусственным интеллектом, будут высажены в разных точках лунной поверхности, после чего они должны будут найти друг-друга и объединиться, «образовав солнечную панель», сообщают «Известия».

    Уже в ближайшее время, считает мексиканский ученый, этот проект даст толчок развитию такой техники — на Луну будут высаживаться роботы, которые смогут «построить лунную базу, чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса», отмечает «Ньюинформ».

    Ранее Ura.ru сообщало о том, что президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении лунной программы NASA.

    Автор: Валентин Меликов
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