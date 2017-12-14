Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ДТП в Великих Луках: столкнулись ВАЗ и иномарка, есть пострадавший
Весь мир
Jeep озвучила цены на новый внедорожник Wrangler
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Jeep озвучила цены на новый внедорожник Wrangler

    8:53  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:53  14 Декабря 2017
    669

    Jeep озвучила цены на новый внедорожник Wrangler

    Нью Ричмонд, 14 декабря. Стали известны цены на новый внедорожник Jeep Wrangler.

    В «базе» автомобиль будет стоить 1 592 000 рублей, стоимость самой дорогой версии — четырехдверной Rubicon — равна 2 390 000 рублей. Также доступна четырехдверная модификация Unlimited Sport за 1 799 000 рублей.

    Под капотом новых Jeep Wrangler установлен 6-цилиндровый мотор Pentastar объемом 3,6 литра, работающий в паре с 6-скоростной коробкой передач. По желанию покупателя будет установлена АКПП.

    Jeep Wrangler получил 17-дюймовые диски и покрышки от BF Goodrich.

    Как отмечает производитель, покупатель может заказать установку съемной крыши или индивидуальный дизайн интерьера.

    Ранее были обнародованы фотографии обновленного авто.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #авто #цены
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть