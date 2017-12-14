Jeep озвучила цены на новый внедорожник Wrangler

Нью Ричмонд, 14 декабря. Стали известны цены на новый внедорожник Jeep Wrangler.

В «базе» автомобиль будет стоить 1 592 000 рублей, стоимость самой дорогой версии — четырехдверной Rubicon — равна 2 390 000 рублей. Также доступна четырехдверная модификация Unlimited Sport за 1 799 000 рублей.

Под капотом новых Jeep Wrangler установлен 6-цилиндровый мотор Pentastar объемом 3,6 литра, работающий в паре с 6-скоростной коробкой передач. По желанию покупателя будет установлена АКПП.

Jeep Wrangler получил 17-дюймовые диски и покрышки от BF Goodrich.

Как отмечает производитель, покупатель может заказать установку съемной крыши или индивидуальный дизайн интерьера.

Ранее были обнародованы фотографии обновленного авто.