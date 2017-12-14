Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной комиссии Россия — КНДР

Пхеньян, 14 декабря. Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне. Об этом в четверг сообщает посольство России в Пхеньяне.

По информации посольства, в столице Северной Кореи проходит первое заседание совместной военной комиссии по изучению хода выполнения Межправительственного соглашения о пресечении опасной военной деятельности, следует из сообщения ведомства.

Делегацию Российской Федерации, которая в минувшую среду прилетела в Пхеньян, возглавляет заместитель начальника Центра управления обороной России Виктор Калганов, северокорейскую — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба армии КНДР генерал-майор Пак Хо Чхоль, передает «РИА Новости».

В посольстве уточнили, что переговоры проходят в плодотворной и деловой обстановке.

Отмечается, что российская делегация оборонного ведомства пробудет в КНДР до субботы, 16 декабря.