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Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной комиссии Россия — КНДР
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    Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной комиссии Россия — КНДР

    8:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:55  14 Декабря 2017
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    Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной комиссии Россия — КНДР

    Пхеньян, 14 декабря. Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне. Об этом в четверг сообщает посольство России в Пхеньяне. 

    По информации посольства, в столице Северной Кореи проходит первое заседание совместной военной комиссии по изучению хода выполнения Межправительственного соглашения о пресечении опасной военной деятельности, следует из сообщения ведомства.

    Делегацию Российской Федерации, которая в минувшую среду прилетела в Пхеньян, возглавляет заместитель начальника Центра управления обороной России Виктор Калганов, северокорейскую — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба армии КНДР генерал-майор Пак Хо Чхоль, передает «РИА Новости»

    Делегация Минобороны РФ участвует в первом заседании совместной комиссии Россия — КНДР

    В посольстве уточнили, что переговоры проходят в плодотворной и деловой обстановке.

    Отмечается, что российская делегация оборонного ведомства пробудет в КНДР до субботы, 16 декабря.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #кндр #минобороны рф #северная корея #пхеньян
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