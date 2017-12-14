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Происшествия
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Россия
Пресс-конференция Путина начнется в 12.00. Онлайн-трансляция
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    Пресс-конференция Путина начнется в 12.00. Онлайн-трансляция

    9:00  14 Декабря 2017
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    Пресс-конференция Путина начнется в 12.00. Онлайн-трансляция

    Москва, 14 декабря. Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, посвященная итогам уходящего года для нашей страны, пройдет в четверг, 14 декабря, в Москве.

    Старт мероприятия запланирован на 12.00, но многочисленные журналисты начнут съезжаться к Центру международной торговли уже за несколько часов до того, как глава государства начнет отвечать на вопросы СМИ. Кстати, интерес к итоговой пресс-конференции Владимира Путина вновь побил все рекорды: аккредитации получили 1640 журналистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Федеральное агентство новостей представит наш московский корреспондент Герман Парло.

    Вероятнее всего, пресс-конференция продлится около трех-четырех часов. Накануне известный политолог Сергей Марков поделился с ФАН своими ожиданиями от встречи главы государства со СМИ.

    Федеральное агентство новостей проведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #пресс-конференция #владимирпутин
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