Пресс-конференция Путина начнется в 12.00. Онлайн-трансляция

Москва, 14 декабря. Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, посвященная итогам уходящего года для нашей страны, пройдет в четверг, 14 декабря, в Москве.

Старт мероприятия запланирован на 12.00, но многочисленные журналисты начнут съезжаться к Центру международной торговли уже за несколько часов до того, как глава государства начнет отвечать на вопросы СМИ. Кстати, интерес к итоговой пресс-конференции Владимира Путина вновь побил все рекорды: аккредитации получили 1640 журналистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Федеральное агентство новостей представит наш московский корреспондент Герман Парло.

Вероятнее всего, пресс-конференция продлится около трех-четырех часов. Накануне известный политолог Сергей Марков поделился с ФАН своими ожиданиями от встречи главы государства со СМИ.

Федеральное агентство новостей проведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.