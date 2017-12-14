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Рекордное число журналистов примет участие в ежегодной пресс-конференции Путина
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    Рекордное число журналистов примет участие в ежегодной пресс-конференции Путина

    8:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:47  14 Декабря 2017
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    Рекордное число журналистов примет участие в ежегодной пресс-конференции Путина

    Москва, 14 декабря. Предстоящая сегодня большая итоговая пресс-конференции Владимира Путина поставит рекорд по количеству аккредитованных к участию в ней журналистов: вопросы президенту смогут задать 1640 сотрудников российских и иностранных изданий.

    Для президента Путина это будет уже 13-я по счету ежегодная пресс-конференция, в ходе которой будут обсуждаться вопросы внешней и внутренней политики, президент ответит на традиционные для таких мероприятий вопросы по поводу пенсий, зарплат, состояния дел в российских регионах и положении в экономике России.

    Рекордное число журналистов примет участие в ежегодной пресс-конференции Путина

    В то же время сегодняшняя пресс-конференция президента не является рядовой — на март будущего года назначены президентские выборы в России и буквально на днях Владимир Путин объявил о своем намерении баллотироваться в качестве президента на следующий срок. Кроме того, за последний годы произошло большое количество важнейших событий в жизни России и мира — так, например, значительная часть конференции наверняка будет посвящена победе на террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Сирии и начало вывода значительной части контингента российских Вооруженных сил с Ближнего Востока.

    На пресс-конференции, которая традиционно будет проходить в Центре международной торговли, будут присутствовать журналисты из целого ряда иностранных государств, в том числе Китая, США, Германии, Франции, Японии, Польши и Эстонии.

    Рекордное число журналистов примет участие в ежегодной пресс-конференции Путина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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