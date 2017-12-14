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На дорогах общего пользования появился беспилотный автомобиль
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    На дорогах общего пользования появился беспилотный автомобиль

    8:34  14 Декабря 2017  /обновлено: 8:34  14 Декабря 2017
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    На дорогах общего пользования появился беспилотный автомобиль

    Токио, 14 декабря. В Японии начались первые испытания беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

    Тестирование проходит на 700-метровом участке трассы в городе Кота. Беспилотный микроавтобус оснащен радарами и видеокамерами. Автомобиль автоматически реагирует на действия других участников дорожного движения и перемещения пешеходов, а также учитывает требования дорожных знаков.

    На первом этапе испытаний беспилотный микроавтобус может двигаться со скоростью не более 15 км/ч. За поездкой удаленно следит оператор, который может в любой момент остановить автомобиль.

    По данным издания, испытания проводит одна из местных компаний, которая собирается создать парк беспилотных такси. К марту следующего года подобные испытания планируется провести на оживленных улицах города Айти.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что компания Uber содержала специальное подразделение, в обязанности которого входила слежка за работающими над созданием беспилотного автомобиля конкурентами.

    Автор: Виталий Малясев
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    #япония #беспилотник #автомобиль #испытания
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